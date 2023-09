Petites Scènes Dansées 3 Rue Georges Barbier Châlons-en-Champagne, 17 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Des associations châlonnaises s’associent au conservatoire pour proposer, en alternance, au fil des scènes, différents styles de danse.

Tout public..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 19:30:00. .

3 Rue Georges Barbier Centre social et culturel du Verbeau

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Châlonnais associations join forces with the Conservatoire to offer a variety of dance styles on alternating stages.

All audiences.

Las asociaciones del Châlonnais se unen al Conservatorio para ofrecer diferentes estilos de danza en escenarios alternos.

Para todas las edades.

Die Vereine aus Châlonnais schließen sich mit dem Konservatorium zusammen, um abwechselnd auf verschiedenen Bühnen verschiedene Tanzstile anzubieten.

Für alle Zuschauer.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne