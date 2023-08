Visite guidée de la Petite Cité de Caractère 3 rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé, 17 septembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Avec l’appui du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire de Pathenay-Gâtine, cette visite vous plongera dans l’histoire de Saint-Loup-sur-Thouet, du Moyen-Age à nos jours. Découvrez son église, ses maisons à pans de bois, son château et ses berges du Thouet, à travers cette agréable balade commentée dans le bourg. Rendez-vous dimanche à 16 h à l’Office de Tourisme. Gratuit. Informations au 05 49 94 90 63..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

3 rue Gauthier Chabot

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



With the support of Pathenay-Gâtine’s Ville et Pays d’Art et d’Histoire label, this tour will plunge you into the history of Saint-Loup-sur-Thouet, from the Middle Ages to the present day. Discover the church, half-timbered houses, castle and banks of the Thouet on this pleasant guided tour of the town. Meet Sunday at 4 p.m. at the Tourist Office. Free admission. Information on 05 49 94 90 63.

Con el apoyo del sello Ville et Pays d’Art et d’Histoire de Pathenay-Gâtine, esta visita le sumergirá en la historia de Saint-Loup-sur-Thouet, desde la Edad Media hasta nuestros días. Descubra la iglesia, las casas con entramado de madera, el castillo y las orillas del río Thouet en esta visita guiada por la ciudad. Encuentro el domingo a las 16:00 h en la Oficina de Turismo. Entrada gratuita. Información en el 05 49 94 90 63.

Mit Unterstützung des Labels Ville et Pays d’Art et d’Histoire de Pathenay-Gâtine tauchen Sie bei diesem Rundgang in die Geschichte von Saint-Loup-sur-Thouet ein, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Entdecken Sie seine Kirche, seine Fachwerkhäuser, sein Schloss und die Ufer des Thouet bei diesem angenehmen, kommentierten Spaziergang durch den Ort. Treffpunkt am Sonntag um 16 Uhr am Office de Tourisme. Der Eintritt ist frei. Informationen unter 05 49 94 90 63.

Mise à jour le 2023-08-17 par CC Airvaudais Val du Thouet