Visite sensorielle de Saint-Loup-sur-Thouet, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet 3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé, 2 août 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Venez découvrir la Petite Cité de Caractère de Saint-Loup-sur-Thouet, autrement, à travers vos 5 sens, à 17 h. Réservation obligatoire (nombre limité de places). Tarifs : 5 € à partir de 12 ans, 2 € de 6 à 11 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Chaque mercredi, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo : randonnées commentées, balades canoë, visites sensorielles… Retrouvez la programmation complète dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

3 Rue Gauthier Chabot

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Petite Cité de Caractère of Saint-Loup-sur-Thouet, in a different way, through your 5 senses, at 5pm. Reservations required (limited number of places). Prices: 5? for children aged 12 and over, 2? for children aged 6 to 11 and free for children under 6. Every Wednesday, the Airvaudais-Val du Thouet Tourist Office proposes a local activity to enjoy with friends, family or on your own: guided hikes, canoe trips, sensory tours… Find out more about the full program in the pictures and at our reception desks at the Airvault and Saint-Loup-sur-Thouet Tourist Offices.

Venga a descubrir la Petite Cité de Caractère de Saint-Loup-sur-Thouet de una forma diferente, a través de sus 5 sentidos, a las 17:00 h. Imprescindible reservar (plazas limitadas). Entrada: 5? para niños a partir de 12 años, 2? para niños de 6 a 11 años y gratuita para niños menores de 6 años. Todos los miércoles, la Oficina de Turismo de Airvaudais-Val du Thouet propone una actividad local para disfrutar con amigos, en familia o en solitario: paseos guiados, excursiones en canoa, visitas sensoriales, etc. Consulte el programa completo en las fotos y en nuestras recepciones de las Oficinas de Turismo de Airvault y Saint-Loup-sur-Thouet.

Entdecken Sie die Petite Cité de Caractère von Saint-Loup-sur-Thouet auf andere Weise, durch Ihre 5 Sinne, um 17 Uhr. Reservierung erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen). Preise: 5 ? ab 12 Jahren, 2 ? von 6 bis 11 Jahren und kostenlos für Kinder unter 6 Jahren. Jeden Mittwoch bietet das Fremdenverkehrsamt Airvaudais-Val du Thouet eine Veranstaltung in der Region an, die Sie mit Freunden, der Familie oder allein unternehmen können: kommentierte Wanderungen, Kanufahrten, Besichtigungen mit Sinneseindrücken… Das vollständige Programm finden Sie in den Bildern und in unseren Empfangsstellen der Fremdenverkehrsbüros von Airvault und Saint-Loup-sur-Thouet.

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet