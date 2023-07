Visite guidée nocturne de Saint-Loup-Lamairé 3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé, 26 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

A la lueur de la lune et de votre lanterne, parcourez les ruelles de Saint-Loup-Lamairé et dans les pas de votre guide, découvrez l’histoire de la cité, les belles maisons XVIe, le château ou la place des Poulies bordée par le Thouet. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Loup-Lamairé, au 3 rue Gauthier Chabot, à 21 h 30. Réservations obligatoires (nombre limité de places) : 05 49 94 90 63..

3 Rue Gauthier Chabot

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



By the light of the moon and your lantern, stroll through the narrow streets of Saint-Loup-Lamairé and follow in the footsteps of your guide to discover the history of the town, the beautiful 16th-century houses, the castle and the Place des Poulies, bordered by the Thouet river. Meet at the Saint-Loup-Lamairé Tourist Office, 3 rue Gauthier Chabot, at 9.30pm. Reservations essential (limited number of places): 05 49 94 90 63.

A la luz de la luna y de su linterna, recorra las callejuelas de Saint-Loup-Lamairé y, siguiendo los pasos de su guía, descubra la historia de la ciudad, las bellas casas del siglo XVI, el castillo y la plaza des Poulies, bordeada por el río Thouet. Encuentro en la Oficina de Turismo de Saint-Loup-Lamairé, 3 rue Gauthier Chabot, a las 21.30 h. Imprescindible reservar (plazas limitadas): 05 49 94 90 63.

Gehen Sie im Schein des Mondes und Ihrer Laterne durch die Gassen von Saint-Loup-Lamairé und entdecken Sie in den Fußstapfen Ihres Führers die Geschichte der Stadt, die schönen Häuser aus dem 16. Jahrhundert, das Schloss oder den vom Fluss Thouet gesäumten Place des Poulies. Treffpunkt: Office de Tourisme de Saint-Loup-Lamairé, 3 rue Gauthier Chabot, um 21.30 Uhr. Reservierungen sind erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen): 05 49 94 90 63.

