La Belle Affaire – Boulangerie Pâtisserie Champion 3 Rue Gambetta Langeais, 7 octobre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Laissez-vous surprendre par le savoir-faire du Boulanger et la minutie du Pâtissier..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 11:00:00. EUR.

3 Rue Gambetta

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Let yourself be surprised by the know-how of the baker and the meticulousness of the pastry chef.

Déjese sorprender por el saber hacer del panadero y la meticulosidad del pastelero.

Lassen Sie sich vom Können des Bäckers und der Gründlichkeit des Konditors überraschen.

Mise à jour le 2023-09-14 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE