Expo d’Automne Fissore 3, rue Gambetta Hérisson, 22 septembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Le Hérisson Social Club accueille une exposition du peintre Fissore, durant cet automne 2023.

Vernissage le 22 Septembre 2023, de 18h à 21h.

Puis accès sur les jours et horaires d’ouverture du Hérisson Social Club.

Participation libre..

2023-09-22 18:00:00 fin : 2023-09-23 21:00:00. .

3, rue Gambetta Hérisson Social Club

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Hérisson Social Club is hosting an exhibition by painter Fissore, this autumn 2023.

Opening on September 22, 2023, from 6pm to 9pm.

Access during Hérisson Social Club opening hours.

Free admission.

El Club Social Hérisson acoge este otoño 2023 una exposición del pintor Fissore.

Inauguración el 22 de septiembre de 2023, de 18:00 a 21:00 h.

Acceso durante el horario de apertura del Club Social Hérisson.

Entrada gratuita.

Im Herbst 2023 findet im Igel Social Club eine Ausstellung des Malers Fissore statt.

Die Vernissage findet am 22. September 2023 von 18:00 bis 21:00 Uhr statt.

Anschließend ist die Ausstellung während der Öffnungszeiten des Igel Social Club zugänglich.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-09-21 par OTI Vallée du Coeur de France