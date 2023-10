Championnat de contrée 3 rue Frédéric Mistral Aureille, 22 octobre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

Le Bar Soler à Aureille organise un championnat de contrée les dimanches 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre, à 9h30 !.

2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 . .

3 rue Frédéric Mistral Bar Soler

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Bar Soler in Aureille is organising a Belote Contrée Championship on Sundays 22 October, 19 November and 17 December, at 9.30am!

El Bar Soler de Aureille organiza un campeonato regional los domingos 22 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre, ¡a las 9.30 h!

Die Bar Soler in Aureille organisiert an den Sonntagen 22. Oktober, 19. November und 17. Dezember um 9.30 Uhr eine Belote-Contrée-Meisterschaft!

