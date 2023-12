Croq’histoires 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Pierre-d'Oléron Croq’histoires 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron, 27 décembre 2023, Saint-Pierre-d'Oléron. Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:30:00

fin : 2023-12-27 11:30:00 Lectures d’histoires pour les 3 à 10 ans. Des histoires à savourer, à déguster, à croquer… suivies d’un verre de jus de fruits !.

Lectures d’histoires pour les 3 à 10 ans. Des histoires à savourer, à déguster, à croquer… suivies d’un verre de jus de fruits ! .

3 rue Franck Massé Médiathèque Ernest et Louis Lessieux

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Autres Code postal 17310 Lieu 3 rue Franck Massé Adresse 3 rue Franck Massé Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Ville Saint-Pierre-d'Oléron Departement Charente-Maritime Lieu Ville 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d'Oléron Latitude 45.945309 Longitude -1.308196 latitude longitude 45.945309;-1.308196

3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-d'oleron/