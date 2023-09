Exposition : Capital Apocalypse 3 rue Engel Muttersholtz, 7 octobre 2023, Muttersholtz.

Muttersholtz,Bas-Rhin

07/10 : ouverture de l’exposition avec 2 concerts, soirée réservée aux membres, possibilité d’adhésion sur place (prix libre). Exposition de 10 artistes de France, d’Europe et de la région.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. 0 EUR.

3 rue Engel

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



07/10: exhibition opening with 2 concerts, members-only evening, membership available on site (free). Exhibition of 10 artists from France, Europe and the region

07/10: inauguración de la exposición con 2 conciertos, velada reservada a los socios, posibilidad de hacerse socio in situ (precio libre). Exposición de 10 artistas de Francia, Europa y la región

07/10: Eröffnung der Ausstellung mit 2 Konzerten, Abendveranstaltung nur für Mitglieder, Möglichkeit der Mitgliedschaft vor Ort (freier Preis). Ausstellung von 10 Künstlern aus Frankreich, Europa und der Region

