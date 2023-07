Concert – El Canto del Viento 3 rue du Tricot Châtillon-en-Diois, 30 juillet 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Un voyage musical, poétique et spirituel, à la guitare et au chant, sur les traces du poète et musicien argentin Atahualpa Yupanqui..

2023-07-30 18:00:00 fin : 2023-07-30 19:30:00. EUR.

3 rue du Tricot Temple

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A musical, poetic and spiritual journey, with guitar and song, in the footsteps of Argentine poet and musician Atahualpa Yupanqui.

Un viaje musical, poético y espiritual, con guitarra y canto, tras las huellas del poeta y músico argentino Atahualpa Yupanqui.

Eine musikalische, poetische und spirituelle Reise mit Gitarre und Gesang auf den Spuren des argentinischen Dichters und Musikers Atahualpa Yupanqui.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Pays Diois