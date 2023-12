Exposition : Quelques sportifs thiérachiens et les différents emplacements dédiés au sport dans Vervins d’hier et d’aujourd’hui 3 Rue du Traité de Paix Vervins, 2 octobre 2023, Vervins.

Vervins Aisne

Début : 2023-10-02 09:00:00

fin : 2024-01-31 12:00:00

Seront évoqués à travers divers documents (portraits, articles de presse…) quelques sportifs thiérachiens qui se sont illustrés au niveau national et parfois international, exposition complétée par les divers emplacements d’hier et d’aujourd’hui dédiés aux activités sportives à Vervins.

Cette exposition sera complétée par les divers emplacements d’hier et d’aujourd’hui dédiés aux activités sportives à Vervins.

3 Rue du Traité de Paix

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France



