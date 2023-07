Conférence : Le sport au féminin 3 Rue du Traité de Paix Vervins, 17 septembre 2023, Vervins.

Vervins,Aisne

La parité dans le sport n’est pas et n’a pas toujours été au rendez-vous. Alain DE LIBERO va vous narrer l’histoire du sport au féminin depuis 1 500 avant J-C , avec les cavalières crétoises chevauchant des taureaux, en passant par la Renaissance avec Madame Margot qui déjoue les hommes au jeu de pa.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 15:30:00. 0 .

3 Rue du Traité de Paix

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France



Parity in sport is not, and has not always been, the order of the day. Alain DE LIBERO will recount the history of women?s sport from 1500 BC, with Cretan horsewomen riding bulls, to the Renaissance with Madame Margot, who outwits men at the game of pawn

La paridad en el deporte no está, ni ha estado siempre, a la orden del día. Alain DE LIBERO relatará la historia del deporte femenino desde el año 1500 a.C., con las amazonas cretenses montando toros, hasta el Renacimiento, con Madame Margot, que supera a los hombres en un juego de pavos reales

Die Gleichberechtigung im Sport ist nicht immer gegeben und war es auch nicht immer. Alain DE LIBERO erzählt Ihnen die Geschichte des Frauensports von 1500 v. Chr. mit kretischen Reiterinnen, die auf Stieren ritten, über die Renaissance mit Madame Margot, die die Männer beim Pairing überlistete, bis hin zu der Zeit, als die Frauen in den USA und in den Vereinigten Staaten von Amerika den Sport ausübten

Mise à jour le 2023-07-19 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin