Des femmes et des ailes 3 Rue du Traité de Paix Vervins Catégories d’Évènement: Aisne

Vervins

Des femmes et des ailes 3 Rue du Traité de Paix, 13 mars 2023, Vervins. Seront exposés une vingtaine de panneaux explicatifs et diverses maquettes d’avion..

2023-03-13 à ; fin : 2023-04-18 17:30:00. 0 .

3 Rue du Traité de Paix

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France



About twenty explanatory panels and various aircraft models will be displayed. Se expondrán una veintena de paneles explicativos y varios modelos de aviones. Es werden etwa 20 erklärende Schilder und verschiedene Flugzeugmodelle ausgestellt. Mise à jour le 2023-04-05 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Vervins Autres Lieu 3 Rue du Traité de Paix Adresse 3 Rue du Traité de Paix Ville Vervins Departement Aisne Lieu Ville 3 Rue du Traité de Paix Vervins

3 Rue du Traité de Paix Vervins Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vervins/

Des femmes et des ailes 3 Rue du Traité de Paix 2023-03-13 was last modified: by Des femmes et des ailes 3 Rue du Traité de Paix 3 Rue du Traité de Paix 13 mars 2023 3 Rue du Traité de Paix Vervins

Vervins Aisne