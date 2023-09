Tournoi de judo 3 Rue du Stade Ussel, 23 mars 2024, Ussel.

Le judo club d’Ussel organise un tournoi inter clubs pour toutes catégories d’âges.

Buvette et boutique sur place. Entrée gratuite.

2024-03-23 fin : 2024-03-23 17:00:00. .

3 Rue du Stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Ussel judo club organizes an inter-club tournament for all age categories.

Refreshment bar and store on site. Free entry

El club de judo Ussel organiza un torneo interclubes para todas las categorías de edad.

Bar y tienda. Entrada gratuita

Der Judoclub Ussel organisiert ein Turnier zwischen den Clubs für alle Altersklassen.

Getränke und Shop vor Ort. Kostenloser Eintritt

