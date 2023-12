Soirée couscous du 31 décembre 3 Rue du Stade Ussel Catégories d’Évènement: Corrèze

Ussel Soirée couscous du 31 décembre 3 Rue du Stade Ussel, 31 décembre 2023, Ussel. Ussel Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 18:30:00

fin : 2023-12-31 Les associations Louison Khider organise une soirée couscous animée par Mario.

Sur réservation.

Les associations Louison Khider organise une soirée couscous animée par Mario.

Sur réservation

Les associations Louison Khider organise une soirée couscous animée par Mario.

Sur réservation EUR.

3 Rue du Stade Salle polyvalente

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme de Haute Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Ussel Autres Code postal 19200 Lieu 3 Rue du Stade Adresse 3 Rue du Stade Salle polyvalente Ville Ussel Departement Corrèze Lieu Ville 3 Rue du Stade Ussel Latitude 45.5471716 Longitude 2.31672527 latitude longitude 45.5471716;2.31672527

3 Rue du Stade Ussel Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ussel/