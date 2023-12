Festival de Louison 3 Rue du Stade Ussel, 26 décembre 2023 14:00, Ussel.

Ussel,Corrèze

Les associations Louison Khider et La Belle Echappée organise le Festival de Louison avec au programme ; jeux divers, escape game Harry Potter et soirée couscous animée par Mario, le 31 décembre à 18h30. Repas à 20e adulte et 12€ enfant sur réservation.

Festival au profit de Défi Mission Humanitaire au Sénégal.

2023-12-26 fin : 2023-12-30 19:00:00. EUR.

3 Rue du Stade Salle polyvalente

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Louison Khider and La Belle Echappée associations are organizing the Louison Festival, featuring a variety of games, a Harry Potter escape game and a couscous evening hosted by Mario, on December 31 at 6:30pm. Meals cost 20€ for adults and 12€ for children, with reservations.

Festival in aid of Défi Mission Humanitaire in Senegal

Las asociaciones Louison Khider y La Belle Echappée organizan, el 31 de diciembre a las 18.30 h, el Festival de la Louison, con juegos variados, un juego de escape a lo Harry Potter y una velada de cuscús a cargo de Mario. Las comidas cuestan 20 euros para los adultos y 12 para los niños (previa reserva).

Festival a beneficio de Défi Mission Humanitaire en Senegal

Die Vereine Louison Khider und La Belle Echappée organisieren das Louison-Festival. Auf dem Programm stehen verschiedene Spiele, ein Harry-Potter-Escape-Game und ein Couscous-Abend mit Mario am 31. Dezember um 18:30 Uhr. Das Essen kostet 20 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder (Reservierung erforderlich).

Festival zugunsten von Défi Mission Humanitaire im Senegal

