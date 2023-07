Salon du vin et de la bouche 20ème anniversaire 3 Rue du stade Ussel, 25 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’association Les Pelauds.org vous invite au 20ème anniversaire du Salon du Vin et de la Bouche avec la présence de vignerons et producteurs locaux..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 21:00:00. .

3 Rue du stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association Les Pelauds.org invites you to the 20th anniversary of the Salon du Vin et de la Bouche with the presence of local winemakers and producers.

La asociación Les Pelauds.org le invita al 20º aniversario del Salon du Vin et de la Bouche con la presencia de viticultores y productores locales.

Der Verein Les Pelauds.org lädt Sie zum 20. Jubiläum des Salon du Vin et de la Bouche ein, bei dem lokale Winzer und Produzenten anwesend sein werden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme