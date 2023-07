3ème Salon du bien vivre sa retraite 3 Rue du stade Ussel, 21 octobre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

La ville d’Ussel organise sa deuxième édition salon du bien vivre sa retraite ce samedi à la salle polyvalente d’Ussel. Une cinquantaine d’exposants et intervenants seront présents pour aborder différents thèmes et répondre à vos questions car bien vivre sa retraite, ça se prépare !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

3 Rue du stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The city of Ussel organizes its second edition of the exhibition of the good to live its retirement this Saturday in the multipurpose room of Ussel. About fifty exhibitors and speakers will be present to approach various topics and answer your questions because to live well its retirement, that prepares!

La ciudad de Ussel organiza su segundo Salón del Bien Vivir a la Jubilación este sábado en la Sala Polivalente de Ussel. Una cincuentena de expositores y conferenciantes abordarán diversos temas y responderán a todas sus preguntas, ¡porque hay que prepararse para la jubilación!

Die Stadt Ussel veranstaltet am Samstag in der Mehrzweckhalle von Ussel zum zweiten Mal die Messe « Salon du bien vivre sa retraite ». Rund 50 Aussteller und Referenten werden anwesend sein, um verschiedene Themen anzusprechen und Ihre Fragen zu beantworten, denn ein gutes Leben im Ruhestand will vorbereitet sein!

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme