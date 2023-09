Fête de la science Ussel 3 Rue du Stade Ussel, 19 octobre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Dans le cadre de la Fête de la Science, le collège Voltaire vous invite à la salle polyvalente pour découvrir différents ateliers sur le thème « Sport et science ».

En soirée à 18h30, à la salle multimodale, une conférence de Geneviève Feuillade se tiendra sur le thème « L’eau, une ressource à préserver »..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 12:00:00. EUR.

3 Rue du Stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de la Science, Collège Voltaire invites you to the Salle Polyvalente to discover various workshops on the theme of « Sport and Science ».

In the evening, at 6:30 p.m., a conference by Geneviève Feuillade will be held in the multi-modal hall on the theme of « Water, a resource to be preserved ».

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, el Colegio Voltaire le invita a la Sala Polivalente para descubrir diversos talleres sobre el tema « Deporte y Ciencia ».

Por la tarde, a las 18.30 h, en la sala multimodal, Geneviève Feuillade pronunciará una conferencia sobre « El agua, un recurso a preservar ».

Im Rahmen der Fête de la Science lädt Sie das Collège Voltaire in die Mehrzweckhalle ein, um verschiedene Workshops zum Thema « Sport und Wissenschaft » zu entdecken.

Am Abend findet um 18:30 Uhr im Multimodalraum ein Vortrag von Geneviève Feuillade zum Thema « Wasser, eine zu schützende Ressource » statt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze