Bric à broc 3 rue du Puits Lévignac-de-Guyenne, 9 décembre 2023 10:00, Lévignac-de-Guyenne.

Lévignac-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Vide maison/ garage/ grenier

Ouverture du bric à broc le samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10 à 17h..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

3 rue du Puits

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Home/garage/attic sale

Opening of the bric à broc on Saturday, December 9 and Sunday, December 10 from 10am to 5pm.

Venta de casa/garaje/ático

Apertura del bric à broc el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre de 10.00 a 17.00 h.

Haus-/Garagen-/Dachbodenverkauf

Eröffnung des Bric à Broc am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember von 10 bis 17 Uhr.

