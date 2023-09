Soirée de rencontre avec les producteurs 3 Rue du Pré Michaux Germaine, 22 septembre 2023, Germaine.

Germaine,Marne

À partir de 18h au Bistrot du cerf à 3 pattes

Venez rencontrer et échanger avec les producteurs qui garnissent les étalages du Cerf à 3 pattes

À partir de 20h30 profitez du concert du chanteur & guitariste Charles Noël

(Concert au chapeau. Reprise de chansons françaises et anglaises, pop rock,/folk)

Une soirée placée sous le signe de l’échange et du partage.

Un événement ouvert à tous !!.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

3 Rue du Pré Michaux Le Cerf à 3 Pattes

Germaine 51160 Marne Grand Est



From 6 p.m. at the Bistrot du cerf à 3 pattes

Come meet and chat with the producers who grace the stalls of Le Cerf à 3 pattes

From 8:30pm, enjoy a concert by singer & guitarist Charles Noël

(Hat concert. Cover versions of French and English pop rock/folk songs)

An evening of sharing and exchange.

An event open to all!

A partir de las 18:00 h en el Bistrot du cerf à 3 pattes

Venga a conocer y charlar con los productores que abastecen los puestos del Cerf à 3 pattes

A partir de las 20.30 h, concierto del cantante y guitarrista Charles Noël

(Concierto a la gorra. Versiones de canciones francesas e inglesas, pop rock, folk)

Una velada para compartir e intercambiar.

¡Un evento abierto a todos!

Ab 18 Uhr im Bistro des Hirschs mit drei Beinen

Treffen und tauschen Sie sich mit den Produzenten aus, die die Auslagen des Cerf à 3 pattes bestücken

Ab 20.30 Uhr genießen Sie das Konzert des Sängers & Gitarristen Charles Noël

(Konzert mit Hut. Coverversionen von französischen und englischen Chansons, Pop-Rock/Folk)

Ein Abend im Zeichen des Austauschs und des Teilens.

Eine Veranstaltung, die für alle offen ist!!!

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts