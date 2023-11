Grafiteria 3, rue du Portalet Buis-les-Baronnies, 13 décembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Venez nombreux !

Donner, prendre, partager un café autour des braseros !.

2023-12-13 09:00:00 fin : 2023-12-13 17:30:00. .

3, rue du Portalet Association Familiales des Baronnies

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come one, come all!

Give, take, share a coffee around the braziers!

¡Venga uno, vengan todos!

Dad, tomad, ¡compartid un café alrededor de los braseros!

Kommen Sie zahlreich!

Geben Sie, nehmen Sie, teilen Sie einen Kaffee um die Braseros!

