Rencontre parents-enfants de 0 à 4 ans 3 Rue du Parc Le Barp, 5 juillet 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Vous êtes parents d’un enfant âgé de quelques mois à 4 ans ? Venez partager un moment convivial auprès de familles et avec des professionnelles de la Petite-Enfance le Mercredi 5 Juillet de 10h00 à 12h00. Ecoute, partage et informations seront les maîtres mots de cette matinée..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 12:00:00. .

3 Rue du Parc

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Are you the parent of a child aged between a few months and 4 years? Come and share a convivial moment with families and professionals from the Early Childhood sector on Wednesday July 5 from 10:00 to 12:00. Listening, sharing and information will be the watchwords of this morning.

¿Es usted padre o madre de un niño de entre unos meses y 4 años? Venga a compartir un momento amistoso con familias y profesionales de la primera infancia el miércoles 5 de julio de 10.00 a 12.00 horas. Escuchar, compartir e informar serán las palabras clave de esta mañana.

Sie sind Eltern eines Kindes im Alter von einigen Monaten bis zu vier Jahren? Kommen Sie am Mittwoch, den 5. Juli von 10.00 bis 12.00 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein mit Familien und Fachkräften für Kleinkinderbetreuung. An diesem Vormittag können Sie zuhören, sich austauschen und Informationen erhalten.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Val de l’Eyre