Marché de Noël à Noirterre 3 Rue du Noiron Bressuire, 4 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Viens à la rencontre du Père Noël. Karaoké, activités manuelles, lâcher de ballons, douceurs sucrées et buvette..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

3 Rue du Noiron Salle du Noiron

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and meet Santa Claus. Karaoke, crafts, balloon release, sweet treats and refreshments.

Ven a conocer a Papá Noel. Karaoke, manualidades, suelta de globos, dulces y refrescos.

Komm und triff den Weihnachtsmann. Karaoke, Basteln, Ballons steigen lassen, süße Leckereien und Erfrischungsstände.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Bocage Bressuirais