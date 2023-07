Repas du midi à thème : Coupe du monde de rugby en France 3 Rue du Moulon Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Repas du midi à thème : Coupe du monde de rugby en France 3 Rue du Moulon Bourges, 14 septembre 2023, Bourges. Bourges,Cher Repas du midi à thème : Coupe du monde de rugby en France.

2023-09-14 fin : 2023-09-14 13:15:00. .

3 Rue du Moulon

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Themed lunch: Rugby World Cup in France Almuerzo temático: Copa del Mundo de Rugby en Francia Themen-Mittagessen: Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich Mise à jour le 2023-06-26 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu 3 Rue du Moulon Adresse 3 Rue du Moulon Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville 3 Rue du Moulon Bourges

3 Rue du Moulon Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/