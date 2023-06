SORTIE PATRIMOINE ET FORÊT 3 Rue du Moulin Givrauval, 1 juillet 2023, Givrauval.

Givrauval,Meuse

Nous irons à la découverte du patrimoine local et des particularités du village de Givrauval.

Ensuite nous irons en forêt pour comprendre comment ça marche.

Là encore nous y découvrirons un site très particulier.

Le but est de découvrir et de déambuler et de découvrir, à notre rythme.

Rendez-vous à 9h30 à Givrauval sur le parking en face de la mairie.

Retour vers midi.. Tout public

Samedi 2023-07-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-01 12:00:00. 12 EUR.

3 Rue du Moulin

Givrauval 55500 Meuse Grand Est



We’ll discover the local heritage and the special features of the village of Givrauval.

Then we’re off to the forest to find out how it works.

Once again, we’ll discover a very special site.

The aim is to explore and discover, at our own pace.

Meet at 9:30 am in Givrauval, in the parking lot opposite the town hall.

Return around midday.

Descubriremos el patrimonio local y las particularidades del pueblo de Givrauval.

Después iremos al bosque para entender cómo funciona.

Aquí también descubriremos un sitio muy especial.

El objetivo es descubrir, deambular y descubrir, a nuestro ritmo.

Cita a las 9.30 h en Givrauval, en el aparcamiento situado frente al ayuntamiento.

Regreso hacia el mediodía.

Wir werden das lokale Erbe und die Besonderheiten des Dorfes Givrauval erkunden.

Anschließend begeben wir uns in den Wald, um zu verstehen, wie er funktioniert.

Auch hier werden wir einen ganz besonderen Ort entdecken.

Das Ziel ist es, zu wandern und zu entdecken, und zwar in unserem eigenen Tempo.

Wir treffen uns um 9:30 Uhr in Givrauval auf dem Parkplatz gegenüber dem Rathaus.

Rückkehr gegen Mittag.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT SUD MEUSE