Spectacle jeune public « Enfant d’élephant » par la Cie Les lubies, suivi d’un goûter 3 rue du Maréchal Gallieni Soulac-sur-Mer, 18 novembre 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Spectacle organisé par le Service Culturel de la Mairie. A partir de 5 ans.

UN THÉÂTRE D’OMBRES NOMADE.

Billetterie à l’office de tourisme de Soulac, en ligne sur https://www.medoc-atlantique-travel.com/ et sur place le jour même à partir de 15h..

3 rue du Maréchal Gallieni Salle Notre Dame

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Show organized by the Service Culturel de la Mairie. Ages 5 and up.

A NOMADIC SHADOW THEATER.

Tickets available at Soulac tourist office, online at https://www.medoc-atlantique-travel.com/ and on site from 3pm.

Espectáculo organizado por el Servicio Cultural del Ayuntamiento. A partir de 5 años.

TEATRO NÓMADA DE SOMBRAS.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Soulac, en línea en https://www.medoc-atlantique-travel.com/ y el mismo día a partir de las 15.00 h.

Von der Kulturabteilung des Rathauses organisierte Aufführung. Ab 5 Jahren.

EIN NOMADISCHES SCHATTENTHEATER.

Kartenverkauf im Tourismusbüro von Soulac, online auf https://www.medoc-atlantique-travel.com/ und vor Ort am selben Tag ab 15 Uhr.

