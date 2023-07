LA GUINGUETTE DU CLOÎTRE 3 Rue du Mail Chemillé-en-Anjou, 9 juillet 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Animations musicales tous les dimanches de l’été à la Guinguette des Cloîtres !.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 20:00:00. .

3 Rue du Mail Melay

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Musical entertainment every Sunday in the summer at the Guinguette des Cloîtres!

Animación musical todos los domingos del verano en la Guinguette des Cloîtres

Musikalische Unterhaltung an jedem Sonntag im Sommer in der Guinguette des Cloîtres!

Mise à jour le 2023-06-08 par eSPRIT Pays de la Loire