Chasse aux bonbons 3 Rue du Levrault Intville-la-Guétard, 31 octobre 2023, Intville-la-Guétard.

Intville-la-Guétard,Loiret

Chasse aux bonbons sur inscription au départ de la mairie d’Intville-la-Guétard, les parents sont invités à préparer des gâteaux pour le goûter..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

3 Rue du Levrault

Intville-la-Guétard 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Trick-or-treating with registration, starting at Intville-la-Guétard town hall. Parents are invited to prepare cakes for the snack.

Truco o trato en la inscripción, a partir del ayuntamiento de Intville-la-Guétard. Se invita a los padres a preparar pasteles para la merienda.

Bonbonjagd mit Anmeldung ab dem Rathaus von Intville-la-Guétard. Die Eltern sind eingeladen, Kuchen für den Nachmittagsimbiss zu backen.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT GRAND PITHIVERAIS