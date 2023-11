MARCHE POPULAIRE – ‘CARNAVAL, CA MARCHE !’ 3 rue du Groupe Scolaire Sarreguemines, 19 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Sous l’égide de la Fédération Française du Sport Populaire (FFSP), la Société Carnavalesque de Sarreguemines (SCS) organise sa traditionnelle marche populaire « Carnaval, ça marche ! » . Pour l’occasion, les membres de notre association seront déguisés.

Départ/Arrivée : Maison de Quartier de Folpersviller – 57200 SARREGUEMINES

Horaires : Départ de 07h00 à 13h00. Arrivée limitée à 16h00.

3 parcours balisés de 5, 10 et 20 km sans difficultés particulières.

Ouvert à tous, les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

L’inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé.

Les chiens sont à tenir en laisse.

La SCS est assurée en RC par la FFSP.

Boissons et petites collations gratuites seront distribuées aux différents points de contrôle. La vente de boissons, casse-croûtes, repas, café/gâteaux est assurée à l’arrivée. Le service de restauration est à disposition des marcheurs et non marcheurs qui souhaitent simplement passer un moment convivial.

Venez nombreux, déguisés si vous le souhaitez !!!. Tout public

Dimanche 2023-11-19 07:00:00 fin : 2023-11-19 16:00:00. 3 EUR.

3 rue du Groupe Scolaire

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Under the aegis of the Fédération Française du Sport Populaire (FFSP), the Société Carnavalesque de Sarreguemines (SCS) is organizing its traditional « Carnaval, ça marche! Members of our association will be dressed up for the occasion.

Start/Finish point: Maison de Quartier de Folpersviller – 57200 SARREGUEMINES

Times: Departure from 07:00 to 13:00. Finish limited to 16:00.

3 marked routes of 5, 10 and 20 km with no particular difficulties.

Open to all, children under 10 must be accompanied.

Registration for the walk constitutes a declaration of good health.

Dogs must be kept on a lead.

The SCS is insured for liability by the FFSP.

Free drinks and snacks will be distributed at the various checkpoints. Drinks, snacks, meals and coffee/cakes will be on sale at the finish line. The catering service is available to walkers and non-walkers who simply want to spend a convivial moment.

Come one, come all, in disguise if you like!

¡Bajo los auspicios de la Fédération Française du Sport Populaire (FFSP), la Société Carnavalesque de Sarreguemines (SCS) organiza su tradicional « Carnaval, ça marche ! Los miembros de nuestra asociación se disfrazarán para la ocasión.

Punto de salida/llegada: Maison de Quartier de Folpersviller – 57200 SARREGUEMINES

Horarios: Salida de 07:00 a 13:00. Final limitado a las 16:00.

3 recorridos balizados de 5, 10 y 20 km sin dificultades particulares.

Abierto a todos, los menores de 10 años deben ir acompañados.

La inscripción en la marcha constituye una declaración de buena salud.

Los perros deben ir atados.

El SCS está asegurado frente a terceros por la FFSP.

Se distribuirán bebidas y tentempiés gratuitos en los distintos puntos de control. En la meta se venderán bebidas, tentempiés, comidas y café/pasteles. El servicio de catering está a disposición de los senderistas y no senderistas que simplemente deseen pasar un momento de convivencia.

Venga uno, vengan todos, ¡disfrazados si quieren!

Unter der Schirmherrschaft der Fédération Française du Sport Populaire (FFSP) veranstaltet die Société Carnavalesque de Sarreguemines (SCS) ihren traditionellen Volksmarsch « Carnaval, ça marche! ». Zu diesem Anlass werden die Mitglieder unseres Vereins verkleidet sein.

Start/Ziel: Maison de Quartier de Folpersviller – 57200 SARREGUEMINES

Zeitplan: Abfahrt von 07:00 bis 13:00 Uhr. Ankunft begrenzt auf 16.00 Uhr.

3 markierte Strecken von 5, 10 und 20 km ohne besondere Schwierigkeiten.

Offen für alle, Kinder unter 10 Jahren müssen zwingend begleitet werden.

Die Anmeldung zur Wanderung gilt als Erklärung über die gute Gesundheit.

Hunde sind an der Leine zu führen.

Die SKG ist über die FFSP haftpflichtversichert.

An den verschiedenen Kontrollpunkten werden kostenlos Getränke und kleine Snacks verteilt. Der Verkauf von Getränken, Snacks, Mahlzeiten, Kaffee und Kuchen ist bei der Ankunft gewährleistet. Der Catering-Service steht allen Wanderern und Nichtwanderern zur Verfügung, die einfach nur einen geselligen Moment verbringen möchten.

Kommen Sie zahlreich, wenn Sie möchten, auch verkleidet!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES