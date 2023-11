Projection : La grotte Cosquer, un chef d’œuvre en sursis 3 Rue du Général Sarrail Le Havre, 6 décembre 2023, Le Havre.

A plus de 35 mètres sous la mer se cache l’entrée de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’art rupestre : la grotte Cosquer. Avec son exceptionnel bestiaire décliné en centaines de peintures et gravures – chevaux, bisons, méduses, pingouins… −, la seule grotte ornée sous-marine au monde est aujourd’hui menacée par la montée des eaux.

Le documentaire retrace l’extraordinaire histoire de l’une des plus importantes grottes ornées d’Europe. Pedro Lima, spécialiste des grottes préhistoriques, sera présent pour nous en dire plus et répondre à nos questions !

La projection du film sera suivie d’une rencontre avec Pedro Lima, journaliste scientifique et auteur spécialiste des grottes préhistoriques et de l’art pariétal. Il nous racontera son expérience à Cosquer mais aussi Chauvet et Lascaux. Il dédicacera également son dernier ouvrage : La grotte Cosquer révélée (grand prix de l’archéologie 2022).

Tout public- Durée : 1h

Lieu : Cinéma Le Studio

Gratuit, réservation obligatoire.

More than 35 meters beneath the sea lies the entrance to one of the greatest masterpieces of cave art: the Cosquer cave. With its exceptional bestiary of hundreds of paintings and engravings – horses, bison, jellyfish, penguins – the world’s only underwater grotto is now threatened by rising sea levels.

The documentary traces the extraordinary history of one of Europe’s most important underwater caves. Pedro Lima, a specialist in prehistoric caves, will be on hand to tell us more and answer our questions!

The film screening will be followed by an interview with Pedro Lima, scientific journalist and author specializing in prehistoric caves and cave art. He will tell us about his experience at Cosquer, Chauvet and Lascaux. He will also be signing his latest book: La grotte Cosquer révélée (grand prix de l’archéologie 2022).

All audiences – Duration: 1h

Location: Cinéma Le Studio

Free, booking essential

A más de 35 metros bajo el mar se encuentra la entrada a una de las mayores obras maestras del arte rupestre: la cueva de Cosquer. Con su excepcional bestiario de cientos de pinturas y grabados -caballos, bisontes, medusas, pingüinos-, la única cueva pintada bajo el agua del mundo está ahora amenazada por la subida del nivel del mar.

El documental recorre la extraordinaria historia de una de las cuevas submarinas más importantes de Europa. Pedro Lima, especialista en cuevas prehistóricas, nos contará más cosas y responderá a nuestras preguntas

Tras la proyección de la película tendrá lugar un encuentro con Pedro Lima, periodista científico y escritor especializado en cuevas prehistóricas y arte rupestre. Nos hablará de sus experiencias en Cosquer, Chauvet y Lascaux. También firmará su último libro: La grotte Cosquer révélée (Gran Premio de Arqueología 2022).

Abierto a todos – Duración: 1 hora

Lugar: Cinéma Le Studio

Gratuito, reserva obligatoria

Mehr als 35 Meter unter dem Meeresspiegel verbirgt sich der Eingang zu einem der größten Meisterwerke der Felskunst: der Cosquer-Höhle. Die einzige verzierte Unterwasserhöhle der Welt mit ihrem außergewöhnlichen Bestiarium aus Hunderten von Malereien und Gravuren – Pferde, Büffel, Quallen, Pinguine – ist heute durch den Anstieg des Meeresspiegels bedroht.

Der Dokumentarfilm erzählt die außergewöhnliche Geschichte einer der bedeutendsten verzierten Höhlen Europas. Pedro Lima, ein Experte für prähistorische Höhlen, wird anwesend sein, um uns mehr zu erzählen und unsere Fragen zu beantworten!

Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Treffen mit Pedro Lima statt, einem Wissenschaftsjournalisten und Autor, der sich auf prähistorische Höhlen und Höhlenkunst spezialisiert hat. Er wird uns von seinen Erfahrungen in Cosquer, aber auch in Chauvet und Lascaux berichten. Er wird außerdem sein neuestes Buch signieren: La grotte Cosquer révélée (Grand Prix de l’archéologie 2022).

Für alle Altersgruppen- Dauer: 1 Stunde

Ort: Kino Le Studio

Kostenlos, Reservierung erforderlich

