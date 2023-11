Indefilm Festival 2023 3 Rue du Général Sarrail Le Havre, 3 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Fort du succès populaire de la première édition, le Indefilm Fest, festival international du film indépendant, est de retour au Havre les 3, 4 et 5 novembre prochains au cinéma Le Studio.

Pour sa deuxième édition, l’Indefilm Fest met les petits plats dans les grands. Après avoir reçu et visionné près de 1000 films venus du monde entier, le comité de sélection piloté par l’association Culture Art & Vision a concocté un programme riche et varié que le public pourra découvrir au cinéma Le Studio, petit paradis pour les amoureux de cinéma, situé en plein cœur du Havre.

À l’affiche cette année, plus de 15 pays représentés (Croatie, Brésil, Sénégal, Italie, Allemagne, Ukraine, Maroc…) dans les différentes catégories du Festival (longs-métrages, court-métrages, documentaires, films expérimentaux). De nombreux réalisateurs seront présents lors des 7 séances de projections, pour échanger et partager avec le public. Le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Cette cuvée 2023 sera parrainée par l’actrice libanaise Rita Hayek, nominée aux Oscars 2018 pour le film l’Insulte. Les vainqueurs seront désignés par le vote du public et par le jury, présidé par le réalisateur francilien Clifto Cream.

Programme complet disponible sur https://indefilmfest.fr/programme-2023

À partir de 12 ans.

Vendredi 2023-11-03 fin : 2023-11-05 . .

3 Rue du Général Sarrail Le Studio

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Buoyed by the popular success of its first edition, Indefilm Fest, the international festival of independent film, returns to Le Havre on November 3, 4 and 5 at Le Studio cinema.

For its second edition, the Indefilm Fest is pulling out all the stops. After receiving and viewing nearly 1,000 films from all over the world, the selection committee, led by the Culture Art & Vision association, has concocted a rich and varied program for the public to discover at Le Studio cinema, a little paradise for film lovers, located right in the heart of Le Havre.

Over 15 countries are represented (Croatia, Brazil, Senegal, Italy, Germany, Ukraine, Morocco…) in the various Festival categories (feature films, shorts, documentaries, experimental films). Numerous filmmakers will be on hand at the 7 screenings, to share and exchange ideas with the public. All in a warm, family-friendly atmosphere.

This 2023 vintage will be sponsored by Lebanese actress Rita Hayek, nominated for an Oscar in 2018 for the film L’Insulte. The winners will be chosen by public vote and by the jury, chaired by French director Clifto Cream.

Full program available at https://indefilmfest.fr/programme-2023

Ages 12 and up

Animado por el éxito popular de su primera edición, Indefilm Fest, el festival internacional de cine independiente, vuelve a Le Havre los días 3, 4 y 5 de noviembre en el cine Le Studio.

En su segunda edición, el Indefilm Fest no escatima esfuerzos. Tras recibir y proyectar cerca de 1.000 películas procedentes de todo el mundo, el comité de selección, dirigido por la asociación Culture Art & Vision, ha elaborado un programa rico y variado que el público podrá descubrir en el cine Le Studio, un pequeño paraíso para los cinéfilos en el corazón de Le Havre.

La programación de este año incluye películas de más de 15 países (Croacia, Brasil, Senegal, Italia, Alemania, Ucrania, Marruecos, etc.) en las distintas categorías del Festival (largometrajes, cortometrajes, documentales, cine experimental). Muchos de los cineastas estarán presentes en las 7 proyecciones, para debatir y compartir su trabajo con el público. Todo ello en un ambiente cálido y familiar.

La edición de 2023 estará apadrinada por la actriz libanesa Rita Hayek, nominada al Oscar en 2018 por su película L’Insulte. Los ganadores serán elegidos por votación del público y por el jurado, presidido por el director francés Clifto Cream.

Programa completo disponible en https://indefilmfest.fr/programme-2023

A partir de 12 años

Nach dem großen Publikumserfolg der ersten Ausgabe kehrt das Indefilm Fest, das internationale Festival des unabhängigen Films, am 3., 4. und 5. November im Kino Le Studio in Le Havre zurück.

Für seine zweite Ausgabe legt das Indefilm Fest noch einen drauf. Nachdem das von der Vereinigung Culture Art & Vision geleitete Auswahlkomitee fast 1000 Filme aus der ganzen Welt erhalten und gesichtet hatte, stellte es ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm zusammen, das das Publikum im Kino Le Studio, einem kleinen Paradies für Filmliebhaber im Herzen von Le Havre, erleben kann.

In den verschiedenen Kategorien des Festivals (Spielfilme, Kurzfilme, Dokumentarfilme, Experimentalfilme) sind dieses Jahr Filme aus mehr als 15 Ländern (Kroatien, Brasilien, Senegal, Italien, Deutschland, Ukraine, Marokko…) zu sehen. Zahlreiche Regisseure werden während der 7 Vorführungen anwesend sein, um sich mit dem Publikum auszutauschen und zu teilen. Das Ganze findet in einer herzlichen und familiären Atmosphäre statt.

Dieser Jahrgang 2023 steht unter der Schirmherrschaft der libanesischen Schauspielerin Rita Hayek, die für den Film L’Insulte für den Oscar 2018 nominiert wurde. Die Gewinner werden durch die Abstimmung des Publikums und durch die Jury unter dem Vorsitz des Regisseurs Clifto Cream aus der Region Paris bestimmt.

Vollständiges Programm verfügbar unter https://indefilmfest.fr/programme-2023

Ab 12 Jahren

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche