Projection : La quête du silence 3 Rue du Général Sarrail Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Boris Jollivet, un audio naturaliste, sillonne des régions isolées pour savoir si il reste encore des zones de silence en France, des zones où l’on n’entend plus le bruit des Hommes.

Connaissez-vous un endroit où l’on n’entend ni voiture, ni moteur, ni aucune voix, même en tendant bien l’oreille pendant 24h ?

Nous sommes persuadés que nos régions regorgent de coins isolés, silencieux et tout aussi apaisants. Pourtant, le bruit court que le silence n’existe plus. Les zones sans pollution sonore deviennent extrêmement rares. Il n’en resterait qu’une cinquantaine à travers le monde. Et en France, personne ne sait s’il en reste seulement une.

L’oreille à l’affut et parabole à la main, Boris Jollivet baroudeur du son, se lance dans la quête folle de cet eldorado du silence.

La projection sera suivie d’un échange avec Julien Guéraud et Boris Jollivet. Un événement à ne pas manquer !

Tout public – Durée : 1h30 (projection et rencontre).

Lieu : Cinéma Le Studio

Gratuit, réservation conseillée..

2023-10-25 20:30:00 fin : 2023-10-25 . .

3 Rue du Général Sarrail Le Studio

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Boris Jollivet, an audio naturalist, travels to isolated regions to find out if there are still any silent zones in France, areas where the noise of man can no longer be heard.

Do you know of a place where no car, engine or voice can be heard, even if you keep your ears open for 24 hours?

We’re convinced that our regions abound in isolated, silent and equally soothing corners. Yet the rumor is that silence no longer exists. Noise-free zones are becoming extremely rare. There are only about fifty left worldwide. And in France, no one knows if there is even one left.

With ear to the ground and parabola in hand, Boris Jollivet, sound adventurer, embarks on a mad quest for this Eldorado of silence.

The screening will be followed by a discussion with Julien Guéraud and Boris Jollivet. An event not to be missed!

Open to all – Duration: 1h30 (screening and discussion).

Location: Cinéma Le Studio

Free, reservation recommended.

Boris Jollivet, naturalista sonoro, recorre regiones aisladas para averiguar si aún quedan zonas silenciosas en Francia, zonas donde ya no se oye el ruido del hombre.

¿Conoce algún lugar donde no se oiga ni un coche, ni un motor, ni una voz, aunque ponga la oreja en el suelo durante 24 horas?

Estamos convencidos de que nuestras regiones están llenas de rincones aislados, silenciosos e igualmente relajantes. Sin embargo, corre el rumor de que el silencio ya no existe. Las zonas sin contaminación acústica son cada vez más escasas. Sólo quedan unas cincuenta en el mundo. Y en Francia, nadie sabe si queda alguna.

Con el oído atento y una parábola en la mano, Boris Jollivet, aventurero del sonido, emprende la loca búsqueda de este Eldorado del silencio.

La proyección irá seguida de un coloquio con Julien Guéraud y Boris Jollivet. Una cita ineludible

Abierto a todos – Duración: 1h30 (proyección y debate).

Lugar: Cinéma Le Studio

Gratuito, se recomienda reservar.

Boris Jollivet, ein Audio-Naturalist, reist durch abgelegene Gebiete, um herauszufinden, ob es in Frankreich noch stille Gebiete gibt, in denen man den Lärm der Menschen nicht mehr hören kann.

Kennen Sie einen Ort, an dem man kein Auto, keinen Motor und keine Stimme hört, selbst wenn man 24 Stunden lang die Ohren spitzt?

Wir sind davon überzeugt, dass es in unserer Gegend viele abgelegene, stille und beruhigende Orte gibt. Es hat sich jedoch herumgesprochen, dass es keine Stille mehr gibt. Gebiete ohne Lärmbelästigung werden immer seltener. Weltweit soll es nur noch etwa 50 davon geben. Und in Frankreich weiß niemand, ob es überhaupt noch eine gibt.

Boris Jollivet, der sich auf die Suche nach diesem Eldorado der Stille begibt, hat sein Ohr auf der Lauer und eine Parabel in der Hand.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Gespräch mit Julien Guéraud und Boris Jollivet statt. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1,5 Stunden (Vorführung und Treffen).

Ort: Kino Le Studio

Kostenlos, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-08-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche