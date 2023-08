Projection: Tant qu’il y aura des étoiles 3 Rue du Général Sarrail Le Havre, 22 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Programmé dans le cadre de l’événement scientifique Sur les épaules des géants, ce film – mêlant la perspective scientifique et l’angle de l’imaginaire, est une échappée poétique et sensible. A ne pas manquer !

En éclairant nos villes et nos campagnes à l’aide de constellations de lampadaires, nous avons « éteint les étoiles » et perturbé le cycle du vivant. Le nôtre y compris. Des chercheurs ont ainsi démontré dans quelle mesure la pollution lumineuse participe à l’effondrement de la biodiversité.

Insectes, plantes, chauves-souris et tant d’autres souffrent de l’éclairage nocturne. Les astronomes amateurs ont tiré la sonnette d’alarme les premiers en voyant s’éclaircir la nuit. Pour eux, il faut retrouver notre lien aux étoiles… Ce lien c’est celui de nos origines, car les astrogéologues en sont persuadés, la vie vient des étoiles. Mêlant la perspective scientifique et l’angle de l’imaginaire, ce film est une échappée poétique et sensible.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Marion Fernandez, réalisatrice et Maxence Lamoureux, producteur.

Tout public – Durée : 1h + échange.

Lieu : Cinéma Le Studio

Gratuit, réservation conseillée..

2023-09-22 20:30:00 fin : 2023-09-22 . .

3 Rue du Général Sarrail Le Studio

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Programmed as part of the scientific event On the Shoulders of Giants, this film – combining a scientific perspective with an imaginary angle – is a poetic and sensitive escape. Not to be missed!

By lighting up our towns and countryside with constellations of street lamps, we have « turned off the stars » and disrupted the cycle of life. Ours included. Researchers have demonstrated the extent to which light pollution is contributing to the collapse of biodiversity.

Insects, plants, bats and many others suffer from night-time lighting. Amateur astronomers were the first to sound the alarm as the night grew lighter. For them, we need to rediscover our link with the stars? This link is that of our origins, for astrogeologists are convinced that life comes from the stars. Combining a scientific perspective with an imaginary angle, this film is a poetic and sensitive escape.

The screening will be followed by a discussion with director Marion Fernandez and producer Maxence Lamoureux.

Open to all – Duration: 1h + discussion.

Location: Cinéma Le Studio

Free, reservation recommended.

Programada en el marco del evento científico A hombros de gigantes, esta película -que combina una perspectiva científica con un ángulo imaginario- es una evasión poética y sensible. No se la pierda

Al iluminar nuestras ciudades y campos con constelaciones de farolas, hemos « apagado las estrellas » y perturbado el ciclo de la vida. Incluida la nuestra. Los investigadores han demostrado hasta qué punto la contaminación lumínica contribuye al colapso de la biodiversidad.

Insectos, plantas, murciélagos y muchos otros sufren las consecuencias de la iluminación nocturna. Los astrónomos aficionados fueron los primeros en dar la voz de alarma cuando la noche se hizo más clara. Para ellos, tenemos que redescubrir nuestro vínculo con las estrellas.. Este vínculo es el de nuestros orígenes, porque los astrogeólogos están convencidos de que la vida procede de las estrellas. Combinando la perspectiva científica con el ángulo de la imaginación, esta película es una evasión poética y sensible.

La proyección irá seguida de un coloquio con la directora Marion Fernandez y el productor Maxence Lamoureux.

Abierto a todos – Duración: 1 hora + coloquio.

Lugar: Cinéma Le Studio

Gratuito, se recomienda reservar.

Dieser Film, der im Rahmen des Wissenschaftsevents Auf den Schultern von Giganten gezeigt wird, verbindet die wissenschaftliche Perspektive mit dem Blickwinkel der Fantasie und ist eine poetische und sensible Flucht aus dem Alltag. Nicht verpassen!

Durch die Beleuchtung unserer Städte und Landstriche mit Straßenlaternen haben wir « die Sterne ausgemacht » und den Kreislauf des Lebens gestört. Auch unseren eigenen. Forscher haben nachgewiesen, dass die Lichtverschmutzung zum Verlust der biologischen Vielfalt beiträgt.

Insekten, Pflanzen, Fledermäuse und viele andere leiden unter der nächtlichen Beleuchtung. Amateurastronomen schlugen als erste Alarm, als sie sahen, dass die Nacht heller wurde. Sie sind der Meinung, dass wir unsere Verbindung zu den Sternen wiederfinden müssen Diese Verbindung ist die zu unseren Ursprüngen, denn Astrogeologen sind überzeugt, dass das Leben von den Sternen kommt. Dieser Film vermischt die wissenschaftliche Perspektive mit dem Blickwinkel der Fantasie und ist eine poetische und sensible Flucht.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Treffen mit der Regisseurin Marion Fernandez und dem Produzenten Maxence Lamoureux statt.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1 Stunde + Austausch.

Ort: Kino Le Studio

Kostenlos, Reservierung empfohlen.

