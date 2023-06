Projection : « Le grand chantier » d’Ariane Doublet et Valéry Gaillard 3 Rue du Général Sarrail Le Havre, 27 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Organisée par Pays d’art et d’histoire.

25 juin 1976, le nouveau port pétrolier d’Antifer est inauguré après un chantier colossal de 40 mois qui a métamorphosé le paysage de la côte à Saint-Jouin-Bruneval : creusement d’une route dans la falaise, construction de bacs de stockage de 650 000 m³, édification d’une digue de 3,5 km et d’une oléoduc de plus de 296 km vers le port du Havre… 50 ans après le démarrage des travaux, le Pays d’art et d’histoire revient sur cette épopée portuaire avec trois rendez-vous exceptionnels.

Projection du film « Le grand chantier » :

Réalisé en 2016 à l’occasion des 40 ans du port d’Antifer, ce documentaire de 50 minutes rassemble images d’époque, témoignages et souvenirs de ce chantier titanesque qui a marqué autant le territoire que les hommes. La projection sera suivie d’un temps d’échange, en présence des réalisateurs au cinéma Le Studio, Le Havre

Durée : 1h30

Réservation obligatoire..

3 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Organized by Pays d’art et d’histoire.

on June 25, 1976, the new oil port of Antifer was inaugurated after a colossal 40-month construction project that transformed the landscape of the Saint-Jouin-Bruneval coastline: a road was dug into the cliff, 650,000 m³ of storage tanks were built, a 3.5 km dike was erected and a 296 km pipeline to the port of Le Havre was laid… 50 years after the start of construction, the Pays d’art et d’histoire looks back on this port epic with three exceptional events.

Screening of the film « Le grand chantier »:

Produced in 2016 to mark the 40th anniversary of the port of Antifer, this 50-minute documentary brings together period images, first-hand accounts and memories of this titanic construction site, which left its mark on both the region and its people. The screening will be followed by a discussion with the filmmakers at Le Studio cinema, Le Havre

Duration: 1h30

Reservation required.

Organizado por Pays d’art et d’histoire.

el 25 de junio de 1976 se inauguró el nuevo puerto petrolero de Antifer, tras 40 meses de obras colosales que transformaron el paisaje de la costa de Saint-Jouin-Bruneval: excavación de una carretera en los acantilados, construcción de 650.000 m³ de tanques de almacenamiento, construcción de un rompeolas de 3,5 km y de un oleoducto de 296 km hasta el puerto de Le Havre… 50 años después del comienzo de las obras, el Pays d’art et d’histoire recuerda esta epopeya portuaria con tres acontecimientos excepcionales.

Proyección de la película « Le grand chantier »:

Realizado en 2016 con motivo del 40 aniversario del puerto de Antifer, este documental de 50 minutos reúne imágenes de la época, testimonios de primera mano y recuerdos de este proyecto titánico, que dejó huella en la región y sus gentes. La proyección irá seguida de un coloquio con los realizadores en el cine Le Studio de Le Havre

Duración: 1h30

Reserva obligatoria.

Organisiert von Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte).

25. Juni 1976: Der neue Ölhafen von Antifer wird nach einer 40-monatigen Mammutbaustelle eingeweiht, die die Landschaft an der Küste von Saint-Jouin-Bruneval verändert hat: Eine Straße wird in die Klippen gegraben, Lagerfähren für 650.000 m³ gebaut, ein 3,5 km langer Deich errichtet und eine über 296 km lange Pipeline zum Hafen von Le Havre verlegt… 50 Jahre nach Beginn der Arbeiten blickt das Pays d’art et d’histoire mit drei außergewöhnlichen Terminen auf dieses Hafenepos zurück.

Vorführung des Films « Le grand chantier » (Die große Baustelle) :

Dieser 50-minütige Dokumentarfilm, der 2016 anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Hafens von Antifer gedreht wurde, vereint Bilder aus der damaligen Zeit, Zeugenaussagen und Erinnerungen an diese titanische Baustelle, die das Gebiet und die Menschen gleichermaßen geprägt hat. Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion in Anwesenheit der Regisseure im Kino Le Studio, Le Havre, statt

Dauer: 1.30 Std

Reservierung erforderlich.

