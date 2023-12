Chasse au trésor des Mondfangers 3 rue du général de gaulle Bennwihr, 1 janvier 2023, Bennwihr.

Bennwihr Haut-Rhin

Début : 2023-01-01 14:00:00

fin : 2023-12-31 16:15:00

Partez à la découverte du vignoble et de l’Histoire des Chasseurs de Lune au travers d’une Chasse au Trésor sur les hauteurs de Bennwihr !

Partez à la découverte du vignoble et de l’Histoire des Chasseurs de Lune au travers d’une Chasse au Trésor sur les hauteurs de Bennwihr ! Suivez les traces des fameux Mondfangers et tentez de ressoudre les défis qui se présenteront à vous tout au long de l’aventure. La Chasse au Trésor se réalise en parfaite autonomie. Un carnet de bord ainsi qu’une carte vous seront remis au départ de la cave.

Une bouteille offerte pour les adultes et des surprises pour les enfants !

3 rue du général de gaulle

Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



