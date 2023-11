Concert de chorales d’hommes Adishatz 3 Rue du Général Chanzy La Teste-de-Buch, 5 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Choeur Energy, dirigé par Thibault Dupont, chants gospel et musiques du monde

Choeur Adishatz, dirigé par Christophe Macke, chants traditionnels du sud-ouest (basques, béarnais, espagnols…).

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

3 Rue du Général Chanzy Eglise Saint Vincent

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Choeur Energy, directed by Thibault Dupont, gospel songs and world music

Choeur Adishatz, directed by Christophe Macke, traditional songs from the southwest (Basque, Bearn, Spanish…)

Choeur Energy, dirigido por Thibault Dupont, gospel y músicas del mundo

Choeur Adishatz, dirigido por Christophe Macke, canciones tradicionales del suroeste (vascas, bearnesas, españolas, etc.)

Chor Energy, geleitet von Thibault Dupont, Gospelgesänge und Weltmusik

Chor Adishatz, geleitet von Christophe Macke, traditionelle Lieder aus dem Südwesten (Basken, Bearnais, Spanier…)

Mise à jour le 2023-10-18 par OT La Teste-de-Buch