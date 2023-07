Atelier – Couronnes de l’Avent ou décor de table 3 Rue du Gal de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 22 novembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Créer une jolie couronne de l’Avent ou un splendide décor de table au gré de vos envies, pour épater tous vos convives à Noël..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 12:00:00. EUR.

3 Rue du Gal de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Create a beautiful Advent wreath or a splendid table decoration to impress all your guests at Christmas.

Crea una bonita corona de Adviento o una espléndida decoración de mesa a tu gusto, para impresionar a todos tus invitados en Navidad.

Gestalten Sie nach Lust und Laune einen hübschen Adventskranz oder eine prächtige Tischdekoration, um alle Ihre Gäste an Weihnachten zu beeindrucken.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg