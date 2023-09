Domingo Locaux à l’Alexandra 3 rue du Fort Lourdes, 24 septembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Après une première édition réussie sur le Porc Noir de Bigorre, le restaurant l’Alexandra by le Bon Sens vous propose un nouveau « Domingo Locaux » le dimanche 24 septembre 2023.

Un chef vous concocte un menu en 6 temps , avec uniquement des produits issus du circuit court -15km , servi sur la terrasse intérieure et sur le thème du daim local

Tournoi de pétanque à 15h !

Les réservations sont ouvertes par téléphone aux coordonnées ci-dessous, capacité limitée 25 places..

2023-09-24 12:00:00 fin : 2023-09-24 . .

3 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



After a successful first edition featuring Porc Noir de Bigorre, the restaurant l’Alexandra by le Bon Sens is offering a new « Domingo Locaux » on Sunday September 24, 2023.

A chef will concoct a 6-course menu, using only products from the short -15km circuit, served on the indoor terrace on the theme of local deer

Petanque tournament at 3pm!

Reservations can be made by telephone on the contact details below, capacity limited to 25 places.

Tras el éxito de la primera edición con el Porc Noir de Bigorre, el restaurante Alexandra by le Bon Sens propone un nuevo « Domingo Locaux » el domingo 24 de septiembre de 2023.

Un chef elaborará para usted un menú de 6 platos con productos del circuito corto de 15 km, servido en la terraza interior sobre el tema de los ciervos locales

Torneo de petanca a las 15 h

Las reservas se pueden hacer por teléfono en los datos que figuran más abajo, capacidad limitada a 25 plazas.

Nach einer erfolgreichen ersten Veranstaltung zum Thema « Porc Noir de Bigorre » bietet Ihnen das Restaurant l’Alexandra by le Bon Sens am Sonntag, dem 24. September 2023, eine neue « Domingo Locaux » an.

Ein Chefkoch stellt Ihnen ein Menü in 6 Gängen zusammen , mit ausschließlich Produkten aus dem kurzen Kreislauf -15km , serviert auf der Innenterrasse und zum Thema des lokalen Damhirsches

Petanque-Turnier um 15 Uhr!

Reservierungen sind per Telefon unter den unten angegebenen Kontaktdaten möglich, begrenzte Kapazität 25 Plätze.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT de Lourdes|CDT65