Les histoires du samedi 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 2 mars 2024, Le pouliguen.

Les histoires du samedi Samedi 2 mars, 11h00 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T21:00:00+01:00

Le temps d’une demi-heure, l’équipe lira aux enfants plusieurs courtes histoires.

A partir de 18 mois, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Réservations : 02 40 62 31 38 ; 07 76 78 70 91 – bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

CULTURE JEUNESSE