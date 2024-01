Atelier couture – Tapis à histoires 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 24 janvier 2024, Le pouliguen.

Connaissez-vous les « tapis à histoires » ? C’est une autre façon de raconter, mais aussi de créer un spectacle vivant original qui plait aux petits et aux grands. La bibliothèque propose d’en créer un lors d’ateliers couture organisés jusqu’en mars. L’équipe explique : « Le projet est de confectionner des décors et des personnages à partir du livre intitulé « Va chercher » de Michaël Escoffier, illustré par Matthieu Maudet et édité par l’École des Loisirs ».

Ces ateliers gratuits sont proposés aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans (accompagnés d’un adulte). Ils sont animés par les bibliothécaires et les bénévoles de l’association croisicaise « L’Pique et Brode ». Il n’est donc pas nécessaire d’être expert en la matière.

Pour participer, il suffit de s’inscrire à la séance ou pour le cycle complet auprès de la bibliothèque par téléphone au 07 76 78 70 91 ou par mail à l’adresse suivante : bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr. Chaque atelier est ouvert à 6 personnes.

