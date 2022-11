Atelier Carte de vœux 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Atelier Carte de vœux
Samedi 17 décembre, 10h30
3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen

Adultes et enfants* sont invités à venir confectionner deux cartes de voeux : la première à destination du correspondant de leur choix, la seconde à destination de personnes agées et/ou isolées. Enfants accompagnés à partir de 9 ans.

2022-12-17T10:30:00+01:00

2022-12-17T12:30:00+01:00

