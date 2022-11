Conte « La grosse faim de P’tit Bonhomme » 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Conte « La grosse faim de P’tit Bonhomme » 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, 27 novembre 2022, Le pouliguen. Conte « La grosse faim de P’tit Bonhomme » Dimanche 27 novembre, 11h00 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen

Gratuit: 0

Les bibliothécaires proposent aux enfants de les retrouver autour d’un tapis à raconter pour leur narrer l’histoire de P’tit Bonhomme qui, le ventre tout vide, court chez le boulanger. Mais le pai… 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire Les bibliothécaires proposent aux enfants de les retrouver autour d’un tapis à raconter pour leur narrer l’histoire de P’tit Bonhomme qui, le ventre tout vide, court chez le boulanger. Mais le pain, ça ne se donne pas, ça se gagne. Il va donc partir à la rencontre du meunier ou encore du paysan…

À partir de 5 ans (les enfants doivent être accompagnés) – Réservation par téléphone ou par mail auprès de la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T11:00:00+01:00

2022-11-27T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Adresse 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Conte « La grosse faim de P’tit Bonhomme » 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen 2022-11-27 was last modified: by Conte « La grosse faim de P’tit Bonhomme » 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen 27 novembre 2022 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Le Pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique