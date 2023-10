Loto au profit des enfants porteurs de handicap 3 Rue du Coq Enchaîné La Rivière-Saint-Sauveur, 21 octobre 2023, La Rivière-Saint-Sauveur.

La Rivière-Saint-Sauveur,Calvados

Le Rotary Club de Honfleur organise un loto au profit des enfants porteurs de handicap.

Buvette et petite restauration.

Nombreux lots dont 2 d’une valeur de 500€.

A la salle des fêtes de Honfleur

Evénement organisé par le Rotary Club de Honfleur – Entrée libre.

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

3 Rue du Coq Enchaîné Salle des fêtes de Honfleur

La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie



The Rotary Club of Honfleur is organizing a bingo in aid of disabled children.

Refreshments and snacks.

Numerous prizes, including 2 worth 500?

At Honfleur village hall

Event organized by the Rotary Club of Honfleur – Free admission

El Rotary Club de Honfleur organiza un bingo en beneficio de los niños discapacitados.

Refrescos y aperitivos.

Numerosos premios, entre ellos 2 por valor de 500?

En el ayuntamiento de Honfleur

Evento organizado por el Rotary Club de Honfleur – Entrada gratuita

Der Rotary Club Honfleur organisiert ein Lotto zugunsten von Kindern mit Behinderungen.

Getränke und kleine Speisen.

Zahlreiche Preise, darunter zwei im Wert von 500 Euro.

Im Festsaal von Honfleur

Organisiert vom Rotary Club Honfleur – Eintritt frei

