L’Homme armé par la chorale Contrechant 3 Rue du Comte de Mons Joué-lès-Tours, 25 novembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Sous la direction de Zoé Canteux, la chorale Contrechant présente l’œuvre de Karl Jenkins « L’Homme Armé », « Une Messe pour la Paix », avec la participation d’autres chœurs tourangeaux..

Samedi 2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 22:00:00. .

3 Rue du Comte de Mons

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Under the direction of Zoé Canteux, the Contrechant choir presents Karl Jenkins? work « L?Homme Armé », « Une Messe pour la Paix », with the participation of other Touraine choirs.

Dirigido por Zoé Canteux, el coro Contrechant presenta la obra de Karl Jenkins « L’Homme Armé », « Une Messe pour la Paix », con la participación de otros coros de la región de Touraine.

Unter der Leitung von Zoé Canteux präsentiert der Chor Contrechant das Werk von Karl Jenkins « L’Homme Armé », « Une Messe pour la Paix », mit der Beteiligung anderer Chöre aus Tours.

Mise à jour le 2023-10-10 par ADT 37