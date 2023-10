Concert Orchestre d’Harmonie de la Région Centre : Harmonie de Chambre 3 Rue du Comte de Mons Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Orchestre d’Harmonie de la Région Centre (Harmonie de Chambre) dirigé par Philippe FERRO

Mozart- Strauss – Gounod

Participation libre pour Joué-Lès-Orgues.

Dimanche 2023-11-12 16:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

3 Rue du Comte de Mons

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Eglise St Pierre St Paul

Orchestre d?Harmonie de la Région Centre (Chamber Harmony) conducted by Philippe FERRO

Mozart- Strauss ? Gounod

Free participation for Joué-Lès-Orgues Iglesia de San Pedro San Pablo

Orchestre d’Harmonie de la Région Centre (orquesta de cámara) dirigida por Philippe FERRO

Mozart- Strauss ? Gounod

Participación gratuita para Joué-Lès-Orgues Kirche St Pierre St Paul

Orchestre d?Harmonie de la Région Centre (Harmonie de Chambre) unter der Leitung von Philippe FERRO

Mozart- Strauss ? Gounod

