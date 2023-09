Rencontre d’artistes 3, Rue du Collège Sains-Richaumont, 24 mars 2024, Sains-Richaumont.

Sains-Richaumont,Aisne

A la S@ine, chaque année, de nombreux artistes exposent leurs œuvres. En amont de l’exposition dominicale, des ateliers de création se mettent en place pour le public, encadrés et animés par un artiste. Un rendez-vous à ne pas manquer !.

2024-03-24 fin : 2024-03-24 17:00:00. 0 .

3, Rue du Collège

Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France



Every year, numerous artists exhibit their work at the S@ine. Prior to the Sunday exhibition, creative workshops are organized for the public, supervised and led by an artist. A not-to-be-missed event!

Cada año, numerosos artistas exponen sus obras en la S@ine. En vísperas de la exposición del domingo, se organizan talleres creativos para el público, supervisados y dirigidos por un artista. Una cita ineludible

In der S@ine stellen jedes Jahr zahlreiche Künstler ihre Werke aus. Im Vorfeld der sonntäglichen Ausstellung finden Workshops für das Publikum statt, die von einem Künstler betreut und geleitet werden. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-09-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin