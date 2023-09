Théâtre Les derniers servis 3, Rue du Collège Sains-Richaumont, 13 janvier 2024, Sains-Richaumont.

Sains-Richaumont,Aisne

La troupe » les derniers servis » montent sur S@ine avec

La dame au petit chien, d’Eugène Labiche et Monsieur Nounou, de Georges Feydeau

Un bon moment en perspective!.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . 5 .

3, Rue du Collège

Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France



The troupe « les derniers servis » take to the S@ine with

La dame au petit chien, by Eugène Labiche and Monsieur Nounou, by Georges Feydeau

A great time ahead!

La compañía « les derniers servis » sube al escenario con

La dame au petit chien, de Eugène Labiche y Monsieur Nounou, de Georges Feydeau

¡Se avecinan grandes momentos!

Die Truppe « les derniers servis » geht auf die S@ine mit

Die Dame mit dem kleinen Hund, von Eugène Labiche und Monsieur Nounou, von Georges Feydeau

Eine gute Zeit in Aussicht!

