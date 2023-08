Forum de la rentrée 3 rue du collège Flers, 9 septembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Samedi 9 septembre 2023, Flers Agglo organise la 9e édition du Forum de la rentrée à Flers au FORUM. De 10 h à 17 h le public pourra se renseigner sur l’offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs sur le territoire. Une soixantaine d’associations seront présentes pour présenter leurs activités, répondre aux questions des habitants et prendre les inscriptions en direct.

En parallèle, une vingtaine de clubs sportifs et associations de Flers et alentour ouvriront leurs portes toute la journée.

L’occasion de trouver toutes les informations pratiques pour votre vie quotidienne et de vous inscrire à vos activités sportives et de loisirs en une seule fois !.

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00. .

3 rue du collège Forum de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



On Saturday, September 9, 2023, Flers Agglo organizes the 9th edition of the Forum de la rentrée in Flers at the FORUM. From 10 a.m. to 5 p.m., the public can find out about the range of sporting, cultural and leisure activities on offer in the area. Some sixty associations will be on hand to present their activities, answer questions and take registrations.

At the same time, some twenty sports clubs and associations in and around Flers will be opening their doors all day long.

It’s the perfect opportunity to find all the practical information you need for your daily life, and to sign up for sports and leisure activities all at once!

El sábado 9 de septiembre de 2023, Flers Agglo organiza la 9ª edición del Forum de la rentrée (Foro de la vuelta al cole) en el FORUM de Flers. De 10.00 a 17.00 horas, el público podrá informarse sobre la oferta deportiva, cultural y de ocio de la región. Unas sesenta asociaciones estarán presentes para presentar sus actividades, responder a sus preguntas y aceptar inscripciones.

Al mismo tiempo, una veintena de clubes y asociaciones deportivas de Flers y alrededores abrirán sus puertas durante todo el día.

Esta es su oportunidad de encontrar toda la información práctica que necesita para su vida diaria y de inscribirse en actividades deportivas y de ocio de una sola vez

Am Samstag, den 9. September 2023, veranstaltet Flers Agglo im FORUM in Flers zum neunten Mal das Forum de la rentrée (Forum des Schulanfangs). Von 10 bis 17 Uhr kann sich das Publikum über das Angebot an Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten in der Region informieren. Rund 60 Vereine werden anwesend sein, um ihre Aktivitäten vorzustellen, die Fragen der Einwohner zu beantworten und Anmeldungen direkt entgegenzunehmen.

Parallel dazu öffnen rund 20 Sportvereine und Verbände aus Flers und Umgebung den ganzen Tag über ihre Türen.

Die Gelegenheit, alle praktischen Informationen für Ihr tägliches Leben zu finden und sich für Ihre Sport- und Freizeitaktivitäten auf einmal anzumelden!

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité