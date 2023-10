Cycle calendal au Palais du Roure – La crèche du Pont Saint-Bénezet 3 rue du Collège du Roure Avignon, 12 décembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Le Palais du Roure présente la crèche du pont Saint-Bénézet du 12 décembre au 6 janvier..

2023-12-12 fin : 2023-01-06 . .

3 rue du Collège du Roure Palais du Roure

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Palais du Roure presents the crib on the Saint-Bénézet bridge from December 12 to January 6.

El Palacio del Roure presenta la cuna en el puente de Saint-Bénézet del 12 de diciembre al 6 de enero.

Der Palais du Roure zeigt vom 12. Dezember bis zum 6. Januar die Krippe auf der Brücke Saint-Bénézet.

